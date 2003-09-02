Перевозкина (Кобелева) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.?
Дата смерти02.09.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Борисович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
02.09.2003