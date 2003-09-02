Перевозкина (Кобелева) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкина (Кобелева) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.?

Дата смерти

02.09.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Борисович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
02.09.2003
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