Доронина (Магницкая) Людмила Вениаминовна
Место рожденияг. Навашино
Дата рождения25.10.1937
Дата смерти10.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937
г. Навашино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1961
Сын: Доронин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2001
г. Навашино
Похороны
Неизвестно
г. Навашино