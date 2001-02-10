Доронина (Магницкая) Людмила Вениаминовна 25.10.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Доронина (Магницкая) Людмила Вениаминовна

Место рождения

г. Навашино

Дата рождения

25.10.1937

Дата смерти

10.02.2001

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

1961 г.р.
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ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937

Отец: Магницкий Вениамин Михайлович

Мать: Магницкая Варавара Андреевна

г. Навашино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1961

Сын: Доронин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2001
г. Навашино
Похороны
Неизвестно
г. Навашино

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