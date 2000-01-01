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Мамистов Виктор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1926

Дата смерти

15.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Между 1896 и 1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926

Отец: Мамистов Матвей Иванович

Мать: Медведева Мария Арсеньевна

Рождение ребёнка
24.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.1979
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