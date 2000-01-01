Мамистов Виктор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1926
Дата смерти15.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926
Рождение ребёнка
24.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.1979