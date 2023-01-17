Прокопец Михаил Андреянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Михаил Андреянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1922 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в 1891 г. Проживал: Алтайский кр..
Рождение ребёнка
20.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
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Рождение ребёнка
1922

Сын: Прокопец Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Родился в 1922 г. Проживал: Алтайский кр..
Осуждение
12.12.1931
Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Смерть
1984
Томск, город Томск, Томская область
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