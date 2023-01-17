Прокопец Михаил Андреянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в 1891 г. Проживал: Алтайский кр..
Рождение ребёнка
20.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Родился в 1922 г. Проживал: Алтайский кр..
Осуждение
12.12.1931
Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Смерть
1984
Томск, город Томск, Томская область