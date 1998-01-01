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Фёдоров Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Фёдорова Елена Вячеславна

Мать ребёнка: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
2007

Сын: Фёдоров Никита Вячеславович

Мать ребёнка: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
2009

Сын: Фёдоров Руслан Вячеславович

Мать ребёнка: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна

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