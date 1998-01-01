Фёдоров Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Фёдорова Елена Вячеславна
Мать ребёнка: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
2007
Сын: Фёдоров Никита Вячеславович
Мать ребёнка: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
2009
Сын: Фёдоров Руслан Вячеславович
Мать ребёнка: Фёдорова-Меркулова Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно