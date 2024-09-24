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Иван Григорьевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1683 г.р.

Дети

Около 1704 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1699 и 1704

Жена: Ирина Андреевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 об лист. Деревня Баланьино. Иван Григорьевич, 48 лет и жена его Ирина Андреевна, 36 лет. У них дочь Матрона, 15 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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