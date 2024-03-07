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Афонин Игнатий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Афонин Яков Дмитриев

Мать: Афонина Екатерина Иванова

Бракосочетание
06.10.1904

Жена: Афонина (Мартинова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
05.07.1907

Дочь: (Афонина) (Афонина) Мария Игнатьева

Мать ребёнка: Афонина (Мартинова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
01.08.1911

Сын: Афонин Александр Игнатьев

Мать ребёнка: Афонина (Мартинова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
19.04.1918

Дочь: (Афонина) (Афонина) Анна Игнатова

Мать ребёнка: Афонина (Мартинова) Феодосия Владимирова

Смерть
Неизвестно

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