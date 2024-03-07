Афонин Игнатий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Афонин Яков Дмитриев
Бракосочетание
06.10.1904
Рождение ребёнка
05.07.1907
Дочь: (Афонина) (Афонина) Мария Игнатьева
Мать ребёнка: Афонина (Мартинова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
01.08.1911
Сын: Афонин Александр Игнатьев
Мать ребёнка: Афонина (Мартинова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
19.04.1918
Дочь: (Афонина) (Афонина) Анна Игнатова
Мать ребёнка: Афонина (Мартинова) Феодосия Владимирова
Смерть
Неизвестно