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Болотин Алексей Васильевич

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Болотин Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Вычислено 1913

Жена: Болотина Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.

Дочь: Болотина Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Болотина Пелагея Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Болотин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Болотина Пелагея Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Болотин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Болотина Пелагея Филипповна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1946
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Дата смерти указана приблизительно, по одному из семейных преданий, т.к. документы в семье не сохранились. Согласно другому преданию, мог быть репрессирован в середине 1940-х гг., либо, спасаясь от ре... Показать все
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