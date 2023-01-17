Болотин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Болотин Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1913
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.
Дочь: Болотина Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Болотина Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Болотин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Болотина Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Болотин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Болотина Пелагея Филипповна
Смерть
1946
Дата смерти указана приблизительно, по одному из семейных преданий, т.к. документы в семье не сохранились. Согласно другому преданию, мог быть репрессирован в середине 1940-х гг., либо, спасаясь от ре... Показать все