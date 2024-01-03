Панченко (Штанько) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко (Штанько) Вера

Панченко (Штанько) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Иван

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Павел

Отец ребёнка: Панченко Иван

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Иван

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Иван

Смерть
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.