Тимошенко Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимошенко) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимошенко Моисей

Мать ребёнка: (Тимошенко) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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