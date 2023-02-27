Тимошенко Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тимошенко) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимошенко Моисей
Мать ребёнка: (Тимошенко) Татьяна
Смерть
Неизвестно