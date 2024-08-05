Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ксения Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Стефан Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Филиппович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Филиппович
Смерть
Неизвестно