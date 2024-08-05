Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ксения Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Стефан Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Филиппович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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