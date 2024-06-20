Меньшовичев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
26.06.1897
Сын: Меньшовичев Никонор Иванычев
Мать ребёнка: Чернова Глафира Евтафьевна
Рождение ребёнка
09.04.1913
Сын: Меньшов Александр Иванович
Мать ребёнка: Чернова Глафира Евтафьевна
Смерть
Неизвестно