Меньшовичев Иван Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меньшовичев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Чернова Глафира Евтафьевна

Рождение ребёнка
26.06.1897

Сын: Меньшовичев Никонор Иванычев

Мать ребёнка: Чернова Глафира Евтафьевна

Рождение ребёнка
09.04.1913

Сын: Меньшов Александр Иванович

Мать ребёнка: Чернова Глафира Евтафьевна

Смерть
Неизвестно

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