Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Алексей
Мать: не указана
взята тои же волости села Саралей крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Афанасий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Штенников Василий
Отец ребёнка: Афанасий Антонович
Смерть
Неизвестно