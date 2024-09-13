Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Алексей

Мать: не указана

взята тои же волости села Саралей крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Афанасий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Штенников Василий

Отец ребёнка: Афанасий Антонович

Смерть
Неизвестно

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