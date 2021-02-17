Кан Юрий Аликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКан Юрий Аликович

Кан Юрий Аликович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

19877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2021

Отец: Кан Алик Афанасьевич

Мать: Ан Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close