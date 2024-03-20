Чичагова (Дружинина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичагова (Дружинина) Александра Григорьевна

Место рождения

Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

?.05.1914

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Дружинин Григорий Васильевич

Мать: Дружинина Ольга Петровна

Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
09.08.1879

Дочь: Маклакова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Чичагов Николай Михайлович

Saint Petersburg
Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Заварова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чичагов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.06.1884

Дочь: Фон Энден Александра Николаевна

Отец ребёнка: Чичагов Николай Михайлович

Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичагов Николай Михайлович

Смерть
?.05.1914
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