Чичагова (Дружинина) Александра Григорьевна
Место рожденияSaint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти?.05.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
09.08.1879
Дочь: Маклакова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Чичагов Николай Михайлович
Saint Petersburg
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Заварова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чичагов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1884
Дочь: Фон Энден Александра Николаевна
Отец ребёнка: Чичагов Николай Михайлович
Zelenogorsk, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1914