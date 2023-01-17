Молоствов Ивлий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Мать ребёнка: не указана
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1883
Сын: Молоствов Фёдор Иовлиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Наталия Иовлиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Молоствов Никифор Иовлиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марфа Иовлиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Молоствов Михаил Иовлиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Иовлиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно