Молоствов Ивлий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствов Ивлий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Мать ребёнка: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Молоствов Фёдор Иовлиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Наталия Иовлиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Молоствов Никифор Иовлиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марфа Иовлиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Молоствов Михаил Иовлиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Иовлиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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