Епишева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епишев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епишев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епишев Иван

Смерть
2013
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