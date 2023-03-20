Епишева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епишев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епишев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Епишев Иван
Смерть
2013