(Агеева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Агеева) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агеев Алексей

Мать: Агеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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