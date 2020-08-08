Шаронова (Павлова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова (Павлова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1927

Дата смерти

08.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.19

Сын: Шаронов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шаронов Василий Михайлович

Рождение
02.07.1927

Отец: Павлов Сергей

Мать: Павлова Матрена

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Шаронов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Шаронов Василий Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.08.2020
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