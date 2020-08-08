Шаронова (Павлова) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1927
Дата смерти08.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.19
Сын: Шаронов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шаронов Василий Михайлович
Рождение
02.07.1927
Отец: Павлов Сергей
Мать: Павлова Матрена
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Шаронов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Шаронов Василий Михайлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.08.2020