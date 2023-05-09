Горбунова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Горбунов Василий Никонович
Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Горбунова Екатерина Никоновна
Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Горбунова Варвара Никоновна
Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Горбунов Александр Никонович
Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Горбунова Евлампия Никоновна
Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович
Рождение ребёнка
?.10.1896
Сын: Горбунов Михаил Никонович
Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно