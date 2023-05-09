Горбунова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Горбунов Василий Никонович

Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Горбунова Екатерина Никоновна

Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Горбунова Варвара Никоновна

Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Горбунов Александр Никонович

Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Горбунов Петр Никонович

Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Горбунова Евлампия Никоновна

Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович

Рождение ребёнка
?.10.1896

Сын: Горбунов Михаил Никонович

Отец ребёнка: Горбунов Никон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Никон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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