Локтионова (Данилова) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1952
Дата смерти08.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1952
Отец: Селезнев Алексей (Лаврентий) Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Локтионов Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
10.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Локтионов Анатолий Егорович
Смерть
08.02.2014
Онкология