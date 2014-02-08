Локтионова (Данилова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтионова (Данилова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.08.1952

Дата смерти

08.02.2014

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

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Муж

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1952

Отец: Селезнев Алексей (Лаврентий) Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтионов Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
06.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Локтионов Анатолий Егорович

Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Локтионов Анатолий Егорович

Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
08.02.2014
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Онкология

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