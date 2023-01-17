Ярославцева (Овчинникова) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева (Овчинникова) Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1914 ст.

Муж: Ярославцев Прокопий Николаевич

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
жених: уволенный в запас армии ефрейтор Прокопий Николаевич Ярославцев, 24 года. Невеста:Агриппина Григорьевна Овчинникова, 18лет. Поручители: Петр Яковлевич Колесников, Василий Иванович Ярославцев, Л... Показать все
Смерть
Неизвестно
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