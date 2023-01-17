Ярославцева (Овчинникова) Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1914 ст.
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
жених: уволенный в запас армии ефрейтор Прокопий Николаевич Ярославцев, 24 года. Невеста:Агриппина Григорьевна Овчинникова, 18лет. Поручители: Петр Яковлевич Колесников, Василий Иванович Ярославцев, Л... Показать все
Смерть
Неизвестно