Сарнавская Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарнавская Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1951

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951

Отец: Сарнавский Степан Тофильевич

Мать: Сарнавская Любовь Иосифовна

Рождение ребёнка
07.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнавский Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнавский Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарнавский Григорий Васильевич

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