Сарнавская Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951
Рождение ребёнка
07.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарнавский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарнавский Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно