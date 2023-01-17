Чистякова Капиталина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.08.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1945
Отец: Чистяков Иван Иванович
Мать: Никитина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатович Станислав Казимирович
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно