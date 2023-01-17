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Чистякова Капиталина Ивановна

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Место рождения

Нестериха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.08.1945

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1945

Отец: Чистяков Иван Иванович

Мать: Никитина Лидия Ивановна

Нестериха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатович Станислав Казимирович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатович Станислав Казимирович

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