Брянцев Дмитрий Никаноров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Брянцев Дмитрий Никанорович (1826 — ?) Родился 9 сентября 1826 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Из среднего отделения Ярославской духовной семин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тюльпанов Николай Дмитриев
Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Михайловская (Тюльпанова) Августа Дмитриева
Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Тюльпанова) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Тюльпанов Евгений Дмитриев
Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Тюльпанов Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова
Смерть
Неизвестно