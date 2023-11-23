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Брянцев Дмитрий Никаноров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тюльпанов Никанор Яковлев

Мать: Тюльпанова (Задубровская) Олимпиада Георгиева

Брянцев Дмитрий Никанорович (1826 — ?) Родился 9 сентября 1826 года в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Никанора Тюльпанова. Из среднего отделения Ярославской духовной семин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянцева Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Тюльпанов Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Михайловская (Тюльпанова) Августа Дмитриева

Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Тюльпанова) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Тюльпанов Евгений Дмитриев

Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Тюльпанов Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Брянцева Прасковья Александрова

Смерть
Неизвестно

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