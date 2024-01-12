Малинко (Лукьященко) Агафья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.02.1906 ст.
Дата смерти07.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.02.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1924
Дочь: Малинко (Малинка) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Малинко Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1928
Дочь: Дегтярёва (Малинко) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Малинко Василий Иванович
Новоприречное, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.07.1990
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область