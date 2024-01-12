Малинко (Лукьященко) Агафья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинко (Лукьященко) Агафья Семёновна

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

Около 17.02.1906 ст.

Дата смерти

07.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1928 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.02.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1924

Дочь: Малинко (Малинка) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Малинко Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1928

Дочь: Дегтярёва (Малинко) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Малинко Василий Иванович

Новоприречное, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.07.1990
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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