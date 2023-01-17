Панкратов Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1892
Дата смерти28.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892
Место жительства
С 1918 по 1929
Китай
Место жительства
По 1918
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
Место жительства
С 1942 по 1948
Китай
Место жительства
С 1948 по 1979
Смерть
28.08.1979