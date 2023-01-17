Панкратов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Борис Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.03.1892

Дата смерти

28.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1892
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918 по 1929
Китай
Место жительства
По 1918
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1948
Китай
Место жительства
С 1948 по 1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.08.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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