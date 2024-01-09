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Бывалькевич Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1884

Отец: Бывалькевич Павел Георгиевич (Григорьевич)

Мать: Бывалькевич (Филиповичева) Пелагия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна

Рождение ребёнка
23.06.1911

Сын: Бывалькевич Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна

Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Бывалькевич Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна

Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Бывалькевич Василий Андреевич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна

Боханов, Чернігівська область

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