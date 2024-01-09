Бывалькевич Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1911
Сын: Бывалькевич Иоанн Андреевич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна
Рождение ребёнка
02.11.1913
Сын: Бывалькевич Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Бывалькевич Василий Андреевич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна
Боханов, Чернігівська область