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Храковская Ольга Ароновна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

15.06.1911

Дата смерти

14.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Образование
С 1935 по 1937
Одесса, Одеська область
Одесский медицинский институт. По специальности санитарно-гигиеническое дело. Присвоена квалификация врача в 1937 году. Диплом номер 298480. Регистрационный номер 3573
Работа или профессия
Около 1940
Чита, город Чита, Забайкальский край
Врач. Закончила Одесский медицинский институт
Военная служба
По 31.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поршнев Пётр Васильевич

Гражданство
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Развод
Неизвестно

Муж: Луцкин Василий Аполлонович

Смерть
14.11.1974
Чита, город Чита, Забайкальский край
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