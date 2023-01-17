Храковская Ольга Ароновна
Место рождения
Дата рождения15.06.1911
Дата смерти14.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1935 по 1937
Одесса, Одеська область
Одесский медицинский институт. По специальности санитарно-гигиеническое дело. Присвоена квалификация врача в 1937 году. Диплом номер 298480. Регистрационный номер 3573
Работа или профессия
Около 1940
Врач. Закончила Одесский медицинский институт
Военная служба
По 31.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
14.11.1974