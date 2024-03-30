Черных Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович
Рождение ребёнка
30.04.1983
Дочь: Кузьменко (Черных) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович
Рождение ребёнка
22.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович
Рождение ребёнка
13.10.1992
Дочь: Басистая (Черных) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович