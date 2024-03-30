Черных Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

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1983 г.р.
Скрыто настройками приватности
1992 г.р.

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Сергей Степанович

Рождение ребёнка
15.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович

Рождение ребёнка
30.04.1983

Дочь: Кузьменко (Черных) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович

Рождение ребёнка
22.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович

Рождение ребёнка
13.10.1992

Дочь: Басистая (Черных) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Черных Сергей Степанович

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