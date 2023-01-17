Чернова (Кулагина) Вера Матвеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1904 ст.
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1904 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Новикова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил Степанович
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1989
Смерть
1989
Осташево, Волоколамский муниципальный район, Московская область