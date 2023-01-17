Чернова (Кулагина) Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Кулагина) Вера Матвеевна

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Место рождения

Зубово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.09.1904 ст.

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1904 ст.

Отец: Кулагин Матвей Осипович

Мать: Кулагина Екатерина Яковлевна

Зубово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Новикова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил Степанович

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1989

Муж: Чернов Михаил Степанович

Смерть
1989
Осташево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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