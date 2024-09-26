Беляй Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Иван
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Беляй) Пелагея
Отец ребёнка: Беляй Иван
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: (Беляй) Евдокия
Отец ребёнка: Беляй Иван
Рождение ребёнка
19.07.1916
Дочь: (Беляй) Мария
Отец ребёнка: Беляй Иван
Смерть
Неизвестно