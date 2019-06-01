Мальков Алексей Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мальков Алексей Александрович

Место рождения

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальков Александр

Мать: не указана

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1958

Дочь: Колина (Малькова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
03.08.1961

Дочь: Юдинцева (Малькова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1965

Дочь: Шманина (Малькова) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.06.2019
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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