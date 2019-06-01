Мальков Алексей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.06.2019
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1958
Дочь: Колина (Малькова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1961
Дочь: Юдинцева (Малькова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1965
Дочь: Шманина (Малькова) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Малькова (Козлова) Клавдия Васильевна
Смерть
01.06.2019