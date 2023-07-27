Никонова (Никонова) Авдотья (Евдокия) Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Никонова) Авдотья (Евдокия) Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1916

Дочь: Цепух (никонова) Агафья Антиповна

Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Сафронова (никонова) Анисья Антиповна

Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Михаил Антипович

Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Роман Антипович

Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антиповна

Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Антиповна

Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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