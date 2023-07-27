Никонова (Никонова) Авдотья (Евдокия) Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1916
Дочь: Цепух (никонова) Агафья Антиповна
Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Сафронова (никонова) Анисья Антиповна
Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антиповна
Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Антиповна
Отец ребёнка: Никонов Антип Митрофанович
Смерть
Неизвестно