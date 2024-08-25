Мотрий (Мельникова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрий (Мельникова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Дмитрий

Мать: Мельникова (Троцкая) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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