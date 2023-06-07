Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Яков Иванов
Яков Иванов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Абросимов
1765 г.р.
Мать
Анастасия Григорьева
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Иван Абросимов
Мать:
Анастасия Григорьева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия