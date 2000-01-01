Жулега Самойло Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Жулега Андрей Стефанов
Мать: Жулега Марина Естафиева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно