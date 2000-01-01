Жулега Самойло Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Самойло Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Жулега Андрей Стефанов

Мать: Жулега Марина Естафиева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жулега Феодосий Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Жулега Евтух Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жулега Максим Самойлов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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