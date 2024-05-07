Александрова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Василий Федорович

Отец ребёнка: Александров Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Александров Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Феня Федоровна

Отец ребёнка: Александров Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Александров Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Федор Александрович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Александров Анфим Федорович

Отец ребёнка: Александров Федор Александрович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Александров Моисей Федорович

Отец ребёнка: Александров Федор Александрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Александров Егор Федорович

Отец ребёнка: Александров Федор Александрович

Смерть
Неизвестно

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