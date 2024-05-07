Александрова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Василий Федорович
Отец ребёнка: Александров Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Александров Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Феня Федоровна
Отец ребёнка: Александров Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Александров Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Александров Анфим Федорович
Отец ребёнка: Александров Федор Александрович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Александров Моисей Федорович
Отец ребёнка: Александров Федор Александрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Александров Егор Федорович
Отец ребёнка: Александров Федор Александрович
Смерть
Неизвестно