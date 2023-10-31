Данилов Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1973

Отец: Данилов Владимир Александрович

Мать: Данилова Нина

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