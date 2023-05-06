(Хренова) Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хренов Григорий Иванович
Мать: Хренова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын Хреновой Евгении
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Хреновой Евгении
Смерть
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область