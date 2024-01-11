Губин Савва (Саввелий) Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Губина Акулина Саввина
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение
Около 1833 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Онисим Савин
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Сергей Саввин
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Губина Авдотья Саввина
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
01.01.1842 ст.
Сын: Губин Филип Саввин
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
11.09.1846 ст.
Сын: Губин Дмитрий Саввин
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
26.11.1852 ст.
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
18.01.1855 ст.
Сын: Губин Максим Саввин
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
04.08.1855 ст.
Сын: Губин Матвей Савин
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Сын: Губин Афонасий Савин
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Дочь: Губина Варвара Савина
Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева
Смерть
Неизвестно