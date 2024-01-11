Губин Савва (Саввелий) Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Савва (Саввелий) Марков

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Губина Акулина Саввина

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: Губин Марко (Савва) Марков

Мать: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Онисим Савин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Сергей Саввин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Аксинья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Губина Авдотья Саввина

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1842 ст.

Сын: Губин Филип Саввин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1846 ст.

Сын: Губин Дмитрий Саввин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1852 ст.

Сын: Губин Григорий Саввин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1855 ст.

Сын: Губин Максим Саввин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1855 ст.

Сын: Губин Матвей Савин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Губин Афонасий Савин

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Дочь: Губина Варвара Савина

Мать ребёнка: Губина Аксинья Матвеева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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