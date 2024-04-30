Мерзликина Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Мина Антонов Панин и жена Наталья Поликарпова Мерзликина
Смерть
Неизвестно