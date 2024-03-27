Рогальская (Рогальская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогальская (Рогальская) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Марина

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рогальский Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич

Рождение ребёнка
08.04.1912

Сын: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович

Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушинская Франя

Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно
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