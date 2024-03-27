Рогальская (Рогальская) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Рогальский Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич
Рождение ребёнка
08.04.1912
Сын: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович
Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушинская Франя
Отец ребёнка: Рогальский Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно