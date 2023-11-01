Мананникова Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананникова Груня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мананников Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Муж 1Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж 1Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фисенко Валерий

Отец ребёнка: Муж 2

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж 2

Смерть
Неизвестно

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