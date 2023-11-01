Мананникова Груня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мананников Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Муж 1Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж 1Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фисенко Валерий
Отец ребёнка: Муж 2
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж 2
Смерть
Неизвестно