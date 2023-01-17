Железцов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1928
Сын: Железцов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Железцова Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Железцов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Железцова Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Железцова Александра Трофимовна
Призыв на военную службу
17.07.1941
Военная служба
17.07.1941
Участник Великой Отечественной войны. Призван Иглинским РВК . Военное звание: старшина, ст.техник, лейтенант.
Военная награда
05.08.1942
Сталинградский фронт
Медаль «За отвагу» Приказ войскам Сталинградского фронта от 05.08.1942г. №14/н. Из наградного листа: в боях с 12 мая1942 года по 30 мая 1942 года тов. Железцов проявил себя смелым, находчивым младшим ... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно