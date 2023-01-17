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Железцов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Железцов Григорий Павлович

Мать: Железцова Мария Никитична

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Железцов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Железцова Александра Трофимовна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Железцов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Железцова Александра Трофимовна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Сын: Железцов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Железцова Александра Трофимовна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призыв на военную службу
17.07.1941
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
17.07.1941
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Участник Великой Отечественной войны. Призван Иглинским РВК . Военное звание: старшина, ст.техник, лейтенант.
Военная награда
05.08.1942
Сталинградский фронт
Медаль «За отвагу» Приказ войскам Сталинградского фронта от 05.08.1942г. №14/н. Из наградного листа: в боях с 12 мая1942 года по 30 мая 1942 года тов. Железцов проявил себя смелым, находчивым младшим ... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железцова Александра Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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