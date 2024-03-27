Бакаев Ахметсултан Яхиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1950
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бакаев Яхья Мухаметзянович
Мать: Бакаева ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бакаев Шайхисултан Ахметсултанович
Мать ребёнка: Бакаева ?
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бакаев Ильдус Ахметсултанович
Мать ребёнка: Бакаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаузия Ахметсултановна
Мать ребёнка: Бакаева ?
Смерть
1950