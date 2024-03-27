Бакаев Ахметсултан Яхиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаев Ахметсултан Яхиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бакаев Яхья Мухаметзянович

Мать: Бакаева ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бакаев Шайхисултан Ахметсултанович

Мать ребёнка: Бакаева ?

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бакаев Ильдус Ахметсултанович

Мать ребёнка: Бакаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаузия Ахметсултановна

Мать ребёнка: Бакаева ?

Смерть
1950
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