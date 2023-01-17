Плевицкая (Винникова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плевицкая (Винникова) Надежда Васильевна

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Место рождения

1-е Винниково, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

17.09.1879

Дата смерти

01.10.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

1-е Винниково, Курский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1909 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1930
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
01.10.1940
Ренн, Франция
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