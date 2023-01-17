Плевицкая (Винникова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1879
Дата смерти01.10.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1930
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
01.10.1940
Ренн, Франция