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Павел Георгиевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.12.1902 ст.

Дата смерти

27.12.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
12.12.1902 ст.

Отец: Егор (Георгий) Васильевич

Мать: Мария Никитична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.12.1902 Чермы Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич Чермы мать жена Мария Никитична Заклинье, Добручинская волость крестьянин Терентий Никитич Пухов Че... Показать все
Смерть
27.12.1902 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.12.1902 Чермы крестьянский сын Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y9QC?i=351&cat=754352

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