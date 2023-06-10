Павел Георгиевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1902 ст.
Дата смерти27.12.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1902 ст.
Отец: Егор (Георгий) Васильевич
Мать: Мария Никитична
Афанасьевская церковь 12.12.1902 Чермы Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич Чермы мать жена Мария Никитична Заклинье, Добручинская волость крестьянин Терентий Никитич Пухов Че... Показать все
Смерть
27.12.1902 ст.
Афанасьевская церковь 27.12.1902 Чермы крестьянский сын Павел Георгиевич Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y9QC?i=351&cat=754352