Гордов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ивушкина Татьяна
Мать ребёнка: Гордова Арина (Ирина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордов Сергей
Мать ребёнка: Гордова Арина (Ирина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордова Арина (Ирина)
Смерть
Неизвестно