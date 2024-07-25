Федосеев Геннадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Геннадий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959

Отец: Федосеев Виктор Федотович

Мать: Горбунова Прасковья Иссаевна

Бракосочетание
26.01.1980

Жена: Трофимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1981

Дочь: Федосеева Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Трофимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1987

Сын: Федосеев Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Трофимова Мария Ивановна

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