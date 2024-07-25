Федосеев Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959
Бракосочетание
26.01.1980
Жена: Трофимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1981
Дочь: Федосеева Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Трофимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1987
Сын: Федосеев Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Трофимова Мария Ивановна